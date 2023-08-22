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Ян Непомнящий: «С шахматистами из Украины отношения в целом стали хуже. Но с теми, с кем я общался раньше, так же продолжаю общаться»

Российский гроссмейстер ответил на вопрос о том, как складывается общение с иностранцами после начала боевых действий на Украине.

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