Путин и Трамп провели секретный разговор. В Киеве ждут встречи на высшем уровне

Киев анонсировал встречу Зеленского и Трампа после разговора последнего с Владимиром Путиным.После завершения телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа в Киеве заявили о предварительной договорённости о встрече президентов Украины и США в сентябре.
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