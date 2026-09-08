Путин и Трамп провели секретный разговор. В Киеве ждут встречи на высшем уровне

Киев анонсировал встречу Зеленского и Трампа после разговора последнего с Владимиром Путиным.После завершения телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа в Киеве заявили о предварительной договорённости о встрече президентов Украины и США в сентябре.