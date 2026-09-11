В Свердловской области снят режим беспилотной опасности

В 14:00 на территории Свердловской области отменили режим беспилотной опасности, введенный в 09:05. Росавиация также сняла ограничения на вылет самолетов в Кольцово.
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