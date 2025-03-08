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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Михаил Развожаев: «Без вас мы никуда. Вы всегда рядом. Всегда там, где непросто»

Михаил Развожаев: «Без вас мы никуда. Вы всегда рядом. Всегда там, где непросто»

Дорогие наши чуткие, смелые и, самое главное, искренние севастопольские женщины.Поздравляю вас с Международным женским днём! Чем бы вы ни занимались, ваша преданность делу помогает детям стать увереннее, мужчинам — сильнее, а нашему любимому Севастополю — лучше.

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