Михаил Развожаев: «Без вас мы никуда. Вы всегда рядом. Всегда там, где непросто»

Дорогие наши чуткие, смелые и, самое главное, искренние севастопольские женщины.Поздравляю вас с Международным женским днём! Чем бы вы ни занимались, ваша преданность делу помогает детям стать увереннее, мужчинам — сильнее, а нашему любимому Севастополю — лучше.
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