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Пятый канал

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Марсианские ледники оказались похожи на мерзлоту Якутии

Марсианские ледники оказались похожи на мерзлоту Якутии

На Марсе есть районы с замерзшей водой, похожие на вечную мерзлоту в Якутии. Об этом на фестивале «Техноарт» в Новосибирске рассказал астроном Владимир Сурдин.

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