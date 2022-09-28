Евросоюз огласил предложение по новым антироссийским санкциям

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен огласила предложение по новым санкциям в отношении России. В частности, в новый пакет ограничений она предложила внести запрет на экспорт авиационной техники, электронных компонентов и ряда химических веществ.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен огласила предложение по новым санкциям в отношении России. В частности, в новый пакет ограничений она предложила внести запрет на экспорт авиационной техники, электронных компонентов и ряда химических веществ.
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