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Экс-премьер Словакии Пеллегрини: В Европе опустели оружейные склады

Экс-премьер Словакии Пеллегрини: В Европе опустели оружейные склады

Оружейные склады в Европе опустошены. И чтобы их пополнить, понадобятся пять-десять лет, заявил порталу Pravda экс-премьер Словакии, лидер партии "Голос - социальная демократия" Петер Пеллегрини.

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