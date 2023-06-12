Экс-премьер Словакии Пеллегрини: В Европе опустели оружейные склады

Оружейные склады в Европе опустошены. И чтобы их пополнить, понадобятся пять-десять лет, заявил порталу Pravda экс-премьер Словакии, лидер партии "Голос - социальная демократия" Петер Пеллегрини.
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