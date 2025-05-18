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Легкие физические нагрузки улучшают память: как дофамин и норадреналин активируют гиппокамп

Ученые из Университета Цукубы (University of Tsukuba) выяснили, что моноаминовые нейротрансмиттеры, такие как дофамин и норадреналин, играют ключевую роль в активации гиппокампа даже при легких физических нагрузках.

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