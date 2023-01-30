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17-летний форвард СКА Демидов о КХЛ: «Еще годок и буду готов играть на этом уровне. Надо все делать быстрее и окрепнуть»

Форвард системы СКА Иван Демидов сказал, что будет готов к уровню КХЛ через год.  17-летний нападающий провел 2 игры в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ.

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