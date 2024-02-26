Картошку больше не жарим: просто, быстро и вкусно превращаем шикарный гарнир в ужин

Жареная картошка не слишком полезна и годится разве что для нехитрого гарнира. Поэтому опытные кулинары давно прекратили ее жарить, ведь намного вкуснее отправить ломтики картофеля с сыром в духовку: теперь можно подавать и полноценным ужином.