Steak Lovers
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Steak Lovers

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Картошку больше не жарим: просто, быстро и вкусно превращаем шикарный гарнир в ужин

Картошку больше не жарим: просто, быстро и вкусно превращаем шикарный гарнир в ужин

Жареная картошка не слишком полезна и годится разве что для нехитрого гарнира. Поэтому опытные кулинары давно прекратили ее жарить, ведь намного вкуснее отправить ломтики картофеля с сыром в духовку: теперь можно подавать и полноценным ужином.

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