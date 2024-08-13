Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Объявление о проведении контртеррористической операции под руководством Бортникова говорит о том, что Путин был недоволен тем, как российское военное командование справляется с ситуацией в Курской области»

«Объявление о проведении контртеррористической операции под руководством Бортникова говорит о том, что Путин был недоволен тем, как российское военное командование справляется с ситуацией в Курской области»

Путин поручил Бортникову руководство КТО в Курской области. Генштабом президент был недоволен, - Институт Изучения Войны (ISW) По сообщениям Института, Путин, вероятно, назначил Бортникова (главу ФСБ) руководить контртеррористической операции, потому что Бортников ранее зарекомендовал себя как эффективный менеджер во время кризисов, которые угрожали внутренней стабильности России.

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