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Обвинения в адрес Малявиной, конфликт с Табаковым и сын в интернате: о чем на пороге 87-летия рассказывает актер Лев Прыгунов

Обвинения в адрес Малявиной, конфликт с Табаковым и сын в интернате: о чем на пороге 87-летия рассказывает актер Лев Прыгунов

Актер Лев Прыгунов, отметивший в 2024 году 85-летие и приближающийся к своему 87-му году жизни, по-прежнему известен своей бескомпромиссностью.

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