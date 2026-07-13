В Китае рассекречен гибридный кроссовер iCar V25[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Бренд iCar готовит к премьере кроссовер V25: в каталоге китайского Минпрома появились первые характеристики, а сам производитель поделился официальными фотографиями.
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