❗️ Иномарка сбила 10‑летнего велосипедиста в Севастополе. Видео 18+ На Фиолентовском шоссе 67‑летняя женщина за рулем Mitsubishi сбила 10‑летнего мальчика на велосипеде.
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❗️ Иномарка сбила 10‑летнего велосипедиста в Севастополе. Видео 18+ На Фиолентовском шоссе 67‑летняя женщина за рулем Mitsubishi сбила 10‑летнего мальчика на велосипеде.