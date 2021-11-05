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Ничьи «Спартака» и «Локо» в Лиге Европы, 740-й гол Овечкина, допинг Ничушкина, Джордан – самый высокооплачиваемый спортсмен в истории и другие новости утра

Ничьи «Спартака» и «Локо» в Лиге Европы, 740-й гол Овечкина, допинг Ничушкина, Джордан – самый высокооплачиваемый спортсмен в истории и другие новости утра

☀️ Доброе утро, дорогие друзья! На дворе пятничное утро, которое нужно начать с нашего дайджеста. Приступим! «Спартак» и «Локо» остались на последних местах в группах ЛЕ, Овечкин первым в сезоне забил 10-й гол 1.

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Ruslan Zakirov
Наши в Лестере!
Лена Мисько
а сын и Ко где?
Ruslan Zakirov
В очках такой парнишка с черной куртке. Я как его увидел во время трансляции, аж жену разбудил во втором часу ночи.
Лена Мисько
это рядом с ним молодой человек руку на груди (там ромб?) держит
Ruslan Zakirov
Да.
Лена Мисько
я тебе сейчас видео в ватсап сброшу, ребята снимали, там твоего сына лучше видно, они за ним стояли
Максим Комаров
Пиздюлей то получил от жены?
Ruslan Zakirov
Кстати тот парень, что рядом за ромбовидное сердце держится - это и есть агент Зинченко (но он не с клубами работает по его игровицким контрактам, а по административно-бытовым делам в Манчестере, рекламным контрактам и т.п.).
Максим Комаров
Это не агент, это дворецкий
Максим Комаров
Знаешь, старик, как у человека красная звезда во лбу загорается - я видел! Такие в замполиты шли. Как в зрачке значок доллара прописывается, тоже видел. «Ромбовидное сердце» - не встречал! Явная патология, такие не живут.
Лена Мисько
видео-то посмотрел?
Ruslan Zakirov
Ruslan Zakirov
Видео посмотрел. Спасибо.
Лена Мисько
⚡️ «Лестер» – «Спартак» 1:1 Автобус. Гол в контратаке. Ничья ▪️5-3-2 с Игнатовым. Наученный горьким опытом поражений «Спартак» с первых минут откатился в низкий блок. Без мяча пара форвардов красно-белых почти не оказывала давления на защитников «Лестера». Игнатов стал третьим центральным полузащитником. Хотя англичане и пользовались преимуществом в индивидуальном мастерстве, за счет высокой плотности проходить среднюю линию получалось не всегда. Минус – спартаковцы слишком вжимались в свою штрафную и не успевали на подбор. Так было, например, в эпизоде с ударом в перекладину Сумаре. ▪️Выход из обороны за счёт длинных передач. Свои атаки «Спартак» начинал так же просто, как и боролся с чужими. Селихов выбивал мяч с ноги в сторону Соболева. Иногда получался более короткий выход, но тоже через нашего большого форварда. Именно в одном из таких немногочисленных наскоков Мозес забил гол. К позиционной игре красно-белые были не готовы. Вернее, просто не рисковали переходить на чужую половину большими силами и уж тем более высоко прессинговать. Не удивительно. ▪️Дисциплина в мелочах. План на игру от Витории оказался предельно прост, и футболисты его выполнили. Да, с определенными оговорками. «Лестер» забил со стандарта и мог забивать после одного из навалов. Спартаковцы делали, что могли – доигрывали каждый эпизод до конца и избегали совсем явных ошибок. Этого очень не хватало в последний месяц. Логично, что героем матча стал Селихов. Он не творил чудес. Просто выручил команду в самый нужный момент. Не проиграть такому сопернику для сегодняшнего «Спартака» – большой успех. Можно похвалить парней за самоотдачу. В то же время, полное превосходство «Лестера» по игре не вызывает сомнений.
Лена Мисько
раздражает, что мы все равно в группе скорее всего займем последнее место причем благодаря одному эпизоду, когда Коля не побежал
Ruslan Zakirov
Там Коля 4 раза не побежал.
Ruslan Zakirov
Лена, мы не благодаря одному эпизоду займем последнее место, а благодаря собственным пустым головам, отсутствию концентрации, лени и трусости. Что игры с Лестером, что с поляками... То Рома-не-бей зачем-то бьет, когда надо на набегающего Мозеса отдавать, то Бакаев тормозит и вместо паса в ход Жиго зачем-то тащит мяч с собой. Бедный Айртон вчера в первом тайме чуть не оборался, что ему на фланге никто не помогает и у него там постоянно идет перегруз, когда 2-3 игроков Лестера вокруг него в пас играли между собой. Про Рассказова и Максименко даже вспоминать нет никакого желания.
Лена Мисько
нет желания - не вспоминай... только уверена, что будешь тебе же не футбол интересен, а критиканство... *** я пересмотрела эпизод и сменила мнение: Бакаев все правильно делал в момент с пасом. Собрал на себе всех 4х и отдал на Жиго. Проблема, что столкнулся с Жиго тот уже на последних силах был потому что... учитывать, что Жиго уже умирает и может бежать только вперед это уже на очень тонкого. По футбольному правильно было всё. .. и по-мне так Жиго был не прав - тянуть защитника надо было от Бакаева, открываясь по центру, а не в Бакаева бежать А вообще я рада за Игнатова, Литвинова, за Наиля давно... Эпизодами, но очень радуют.
Алевтина Трофимова
он ему не помешал, спокойно налево можно было катить в зону которую он освободил
Алевтина Трофимова
В принципе, в Европе у Руя получается куда лучше чем в рпл. По итогу выступаем лучше бомжей и паровозов, не смотря на то что команда и клуб в плохом состоянии
Алевтина Трофимова
Жаль, не выиграли. Но трудно без атаки побеждать. Соболев и Промес без оценки, остальные молодцы. Ну, и вратарь есть в рамке
Алевтина Трофимова
Вот так надо было и с бомжами играть
Лена Мисько
кому? мне показалось ни Зобнин ни Айртон не успевали да и сделать паузу нельзя... в контратаке надо быстро решать, а не паузу делать. сделал паузу - и все, сожрали тебя
Лена Мисько
Гудки, кстати, очень круто играли.... Треху получим в воскресенье
Лена Мисько
Да, неплохо когда вратарь в воротах но я против той волны, которую подняли против Макси... 100+ матчей нельзя вот так, псу под хвост ((
Ruslan Zakirov
Почему только критиканство? Я же вон постоянно нахваливаю Мозеса и Айртона. По этой игре с Лестером я бы еще отметил классную игру Селихова, Жиго, Джикии.
Ruslan Zakirov
Именно, что по-футбольному это неправильно было сыграно. Жиго забегает в абсолютно свободную зону, защитник находился в полупозиции и выбирал, что делать (встречать игрока с мячом либо накрывать прорыв в свободную зону). В данном случае игрок, владеющий мячом должен просто катнуть в свободную зону на ход. У защитника не будет варианта отнять чисто мяч, последует либо выход один на один, либо фол последней надежды. Отдал на ход и сам полез вперед либо под обратную передачу, либо на добивание, но без смещения в зону своего партнера, которому отдал пас, чтобы своего соперника не тащить. Но уж точно не опускать голову на мяч и идти по диагонали с потерей скорости. Сам Жиго настолько скорость набрал и следил за ситуацией, что когда не получил передачи от Бакаева, подумал, что Бакаев собрался играть в "крест". Но Зелимхан даже не додумался поделиться с мячом. Тупо замедлил атаку, собрал в кучу соперников, не отдал передачу и потерял мяч. В любительском футболе за такое свои же оборут так, что мало не покажется.
Ruslan Zakirov
Так с бомжами не получилось бы играть. Карасев удалил Жиго на нулевой минуте. А потом Иванов удалил Кофрие.
Лена Мисько
у меня другое мнение, с твоим я не согласна
Максим Комаров
Ты что пидарас?
Лена Мисько
Состав сборной России на матч с Нидерландами!
Лена Мисько
Тимур Журавель очень удачно поймал гол «Спартака» 😎 Репортерское чутье не подвело нашего комментатора. Во втором тайме он встал за воротами «Лестера». Безумное решение – у Шмейхеля почти не было работы в первой половине 😱 Лови атмосферный специальный репортаж с «Кинг Пауэр» в 13:00 на Матч ТВ 🔥 https://matchtv.ru/on-air
Лена Мисько
«Спартак» ведет переговоры о продлении контракта с Рассказовым Как стало известно «СЭ», московский «Спартак» предложил продление контракта защитнику команды Николаю Рассказову. https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/spartak-vedet-peregovory-o-prodlenii-kontrakta-s-rasskazovym-1853953/
Лена Мисько
Сейчас болельщики «Спартака» будут возмущаться, но - это нормальное решение. За адекватные деньги паспорта ещё нужно продлевать. Таковы условия.
Ruslan Zakirov
Ему зарплату надо сильно опустить. И дать возможность самого себя выкупить, чтобы смог свалить в любой другой клуб в любой момент. Игра против Лестера показала, что правого защитника вполне спокойно может сыграть и двужильный Мозес.
сергей озеров
Конечно, будут. Рассказов бесперспективный защитник,главный его недостаток-он не читает игру и медленно соображает,когда мяч двинуть вперед,когда пас отдать.Ему 23 года,уже поиграл за основу,а он будто только из академии вышел. Может агенты руки выкручивают,об этом часто пишут?...
Лена Мисько
У Хлусевича может требование было Колю продлить, чтобы мотивация была
сергей озеров
не знаю,может быть,слабо верится в требования Хлусевича
Лена Мисько
это была шутка
сергей озеров
я тоже недоумение изобразил с улыбкой...понял,что шутишь.)
Лена Мисько
Сегодня, на 68-ом году жизни после продолжительной болезни скончался один из легендарных нападающих «Спартака» 1980-х Александр Орлов. Хоккейный клуб «Спартак» Москва скорбит и приносит соболезнования родным и близким Александра Александровича Орлова.
Ruslan Zakirov
Матч с Лестером показал, что лучше всех в России в футболе разбирается .... Дюков. Сначала руками Карасева убрал Жиго, чтобы тот не смог сыграть против Зенита, потом Иванов за фол Азмуна удалил Кофрие, чтобы и дальше нас..ть Спартаку, ну и заодно дать возможность забить Любимчику с пенальти.
Ritchie Blackmore
Побольше бы таких игр, за которые не стыдно. Вчерашний матч ( а ранее с Наполи ) показал, что позорный проигрыш Зениту был чистейшей случайностью.
Ruslan Zakirov
Только накануне я восхищался Левандовски. Его игрой головой (в смысле мозгами). Мозес показал, что даже в Спартаке есть игрок, который не выключает мозг в игре. Голешник - суперский. Отобрал и пошел в такую позицию под передачу, где его никто не ждал и соответственно не разобрались, кто по нему играет. Наши же воспитанники полезли бы "по линии", привозя с собой к Игнатову еще одного защитника. Мозес - это просто другая школа, где учат первым делом играть в футбол головой и заставлять себя пахать весь матч.
Ritchie Blackmore
Да уж.
Лена Мисько
Как бездарно Лестер в обороне сыграл при этом, не хочешь отметить?. Это ж звиздец.... даже мы такую хню не творим))) Эванс смотрит и гипнотизирует мяч у подающего... ему за спину Мозес вбегает
Лена Мисько
Там помимо Эванса человек шесть смотрели футбол и не видели, как Мозес трусцой вбежал в штрафную... Что не отменяет, что Мозес, Соболь и Игнатов отлично исполнили эпизод
Ruslan Zakirov
Такое в игре бывает, когда в зону неожиданно входит игрок не того амплуа. Это не бардак, это мозг игрока, который вот так вот находит такие зоны. Причем это абсолютно нестандартное решение. Если крайний защитник и входит в штрафную, то входит под подачу с противоположенного фланга, а не со своего. Просто для этого и нужен футбольный интеллект.
Ruslan Zakirov
Я бы не сказал, что Соболев и Игнатов в голевом моменте показали что-то сверхестественное, а вот прием мяча и пас черпаком у Мозеса под давлением, начать движение как обычно по линии, а потом изменить вектор движения и забраться в кучу, где никто быстро не может сообразить кому из них накрывать соперника - это МОЗГ.
Лена Мисько
ну не сказал бы и не сказал от этого вклад Соболева и Игнатова меньше не станет
Ruslan Zakirov
Было бы интересно узнать статистику Мозеса за игру. Там и пробег должен быть какой-то запредельный, количество отборов и перехватов - выше крыши. Причем что в ногах, что в верховой борьбе. Супер!!!! А вот прихват рукой в своей штрафной.... Я вот заметил уже давно, что такого отбора руками нигде, кроме как в дюковболе нет. Заразился что-ли Виктор от наших кудесников ручного отбора мяча Умярова и Литвинова?
Лена Мисько
жаль только что Мозес ставку сделал на ЕвроКубки... РПЛ ему пофиг обино (
Ruslan Zakirov
Мозес разве что последнюю игру в дюковболе не на должном уровне провел. Хотя его собственный уровень настолько высок, что Мозес на расслабоне выдает гораздо больший КПД чем любой другой игрок в Спартаке.
Лена Мисько
InStat "Cпартака" в матче против "Лестера"
Ruslan Zakirov
Чудесная вещь статистика! Согласно ей Кофрие сыграл хуже Игнатова и даже Зобнина. Хотя как по мне, так это один из лучших в матче у нас был. По-моему, Джикии надо учиться у Кофрие как играть в отборе и как подстраховывать.
Лена Мисько
ты попросил - я разместила
Ruslan Zakirov
Я и не против. Правда, не видно ни черта кроме фамилий.
Лена Мисько
Арбитра Сухого отстранили от работы в РПЛ за две ошибки в пользу «Локо» в матче с «Нижним Новгородом» Арбитр Алексей Сухой отстранен от работы в Премьер-лиге. https://www.sports.ru/football/1102887580-arbitra-suxogo-ostranili-ot-raboty-v-rpl-za-dve-oshibki-v-polzu-loko-v.html?sl=1
Максим Комаров
Как думаешь, заговор? Нижний же фарм. Судьи все им помогают, об этом уже 7 раз упомянул Илюха Илюха. Гусары стрелялись! Илюха - не гусар?
сергей озеров
Сухой шел к этому постепенно,но уверенно.С Зенитом играли,гол Мостового так и не показали по линии офсайда,не нарисовали линию.Сухой сидел на ВАРе
Лена Мисько
плохо у нас с арбитрами( но и выводы ЭСК читать без смеха невозможно... горького, но смеха
сергей озеров
очень интересно читать ЭСК,особенно про игру рукой в штрафной...) ВТБ и Газпром сильные игроки,им можно...кто по слабже-не миловать...)
Лена Мисько
да у них много.... интересных "объясняющих" формулировок
Лена Мисько
«Аль-Садд» объявил об уходе Хави в «Барселону». @pressbox
Лена Мисько
Трагедия в словацком хоккее Гендиректор "Братиславы" покончил жизнь самоубийством. Бывший хоккеист, генеральный директор и вице–президент словацкого клуба "Братислава Кэпиталз" Душан Пашек–младший покончил с собой в возрасте 36 лет. Его отец, легендарный хоккеист Душан Пашек погиб в 1998 году, его застрелили в офисе Словацкой хоккейной ассоциации. Следствие закрыло дело как самоубийство. Отцу Пашека было 37 лет. На днях не стало 24–летнего нападающего Бориса Садецки, который был известен по выступлениям в КХЛ за "Слован". Он потерял сознание во время матча. Врачи не смогли его спасти.
Лена Мисько
В четвертом туре еврокубков наши клубы набрали два очка – вполне неплохо!
Алевтина Трофимова
В этот футбольный викэнд из российских клубов проиграл только ПОЛИТ-ПРОЕКТ!
Алевтина Трофимова
Крутой результат для сегодняшнего Спартака. Крутая оборона в матче с сильной командой АПЛ. Но остаются вопросы? Почему так нельзя в РПЛ? Почему нельзя было с Зенитом строго играть в обороне? Это Руй не готовится к матчам в чемпионате или команде не сильно интересно и они уже понимают, что ничего не светит? Команду лихорадит. И тренеру надо решить этот вопрос. Опять же состав позволяет играть классно с Наполи и Лестером и не позволяет с Нижним Новгородом и Ростовом? Это весьма странно и я этого не сильно понимаю. Подписывайтесь: @yarazberus
Лена Мисько
не дави на больную мозоль...
Максим Комаров
Свинья в экстазе: она выступила лучше бомжей и паровозов (проводниц, блядей, и т.д.). Свинья забыла, что бомжи играют против Чемпионов своих лиг. А она, свинья, против 4-5 команд
Лена Мисько
конкретно сейчас Юве на 9 месте (15 очков) в Серии А а Наполи на первом - 31 очко
Максим Комаров
Свинье надо успокоиться: она ещё сыграет с бомжами! Бомжи натянут свинью опять, конечно. Но Надежда свиньи умирает последней!
Максим Комаров
https://youtu.be/OQ-Oe8ejftk
Ruslan Zakirov
Мало того, что третьего дня парень каминг-аут сделал насчет своей сексуальной ориентации. А теперь еще и выдает, что он не только за однополую, но и за зоофилию. Говорил же я ему: "Кому и кобыла невеста". Но это же Культурная Столица. Нам в провинции не понять. Мы - недостаточно культурны.
Лена Мисько
«Астана» объявила об уходе Андрея Тихонова с поста главного тренера клуба. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. * Тут больше интересно вот что. Тихонова в «Астане» сменит Владимир Ежуров, долгие годы работавший с Курбаном Бердыевым в «Рубине». Ну а Андрею Валерьевичу пожелаем удачи дальше — в России или где-то ещё…
Лена Мисько
Действующая чемпионка мира Анна Щербакова занимает третье место на этапе Гран-при в Турине после короткой программы. 1. 🇧🇪 Луна Хендрикс — 73,52 балла 2. 🇷🇺 Майя Хромых — 72,74 3. 🇷🇺 Анна Щербакова — 71,73 9. 🇷🇺 Софья Самодурова — 58,68. Произвольная программа состоится 6 ноября.
Лена Мисько
Пляжный футбол * Россия прошла Португалию с вратарским хет-триком. До Межконтинентального кубка осталась одна победа *** Российская команда уверенно вышла в финал завершающего год турнира. Дубай (ОАЭ). Межконтинентальный кубок. Полуфинал Россия — Португалия — 7:3 (2:0, 3:3, 2:0) Голы: Котенев, 2 (1:0). Земсков, 7 (2:0). Лоуренсу, 13 (2:1). Леонарду Мартинш, 13 (2:2). Папоротный, 15 (3:2). Кошарный, 19 (4:2). Земсков, 20 (5:2). Бернарду Лопеш, 20 (5:3). Кошарный, 28 (6:3). Пархоменко, 35 (7:3). https://www.sport-express.ru/beach-football/reviews/rossiya-portugaliya-7-3-mezhkontinentalnyy-kubok-po-plyazhnomu-futbolu-obzor-polufinala-5-noyabrya-2021-goda-1854164/
Лена Мисько
Ничушкин не согласен с обвинениями WADA и запросил дополнительные документы, чтобы обжаловать дисквалификацию Metaratings.ru стали известны детали допинг-скандала с участием российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина. Хоккеист обвиняется в нарушении антидопинговых правил на основании данных, полученных от одного из информаторов из доклада Макларена. По его словам, одна из допинг-проб хоккеиста в 2013 году была подменена. Однако в других пробах ни до, ни после этого инцидента допинга в организме Ничушкина обнаружено не было. Начиная с июня 2013 года и до Олимпиады в Сочи, форвард находился в США, выступая за «Даллас». В письме, которое Ничушкин получил от ВАДА, ему предлагается пойти на сделку и сознаться в употреблении запрещенных веществ. Тогда вместо четырёхлетней дисквалификации хоккеист может отделаться двухлетней. 26-летний нападающий не считает себя виновным и вместе со своими представителями запросил у ВАДА необходимые документы, чтобы более подробно разобраться в деле, сообщил (https://metaratings.ru/news/nichushkin-ne-soglasen-s-obvineniyami-wada-i-zaprosil-dopolnitelnye-dokumenty-chtoby-obzhalovat-disk-1105756/?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=metaratings) Metaratings.ru источник, знакомый с ситуацией. Специально для @metaratings
Лена Мисько
«Локомотив» в четырех матчах Лиги Европы попробовал десять разных защитников Уф, как у «Локо» не получается найти сочетание защитников. Смотрите. 1-й тур: Едвай-Магкеев-Мурило-Тикнизян Тикнизян удалился и привез пенальти, а Магкеев позже порвал кресты. 2-й тур: Живоглядов-Баринов-Пабло-Рыбчинский Да, вообще полностью новая защита. 3-й тур: Рыбус-Едвай-Пабло-Тикнизян Три замены. И дебют Рыбуса, который ошибся в моменте с голом. 4-й тур: Ненахов-Баринов-Едвай-Рыбус Появляется десятый защитник – Ненахов. 🚂 Как понимаете – не помогает, «Локо» пропустил во всех играх ЛЕ. В хаосе виноваты травмы – пять защитников выбывали в этом сезоне. Из-за этого только в двух (!) турах РПЛ «Локо» выпускал одинаковую линию обороны. Подробнее 👇🏻 https://gol.ru/materials/15949
Лена Мисько
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси выиграл «Золотой мяч» в седьмой раз, утверждает RTP, один из крупнейших теле- и радиовещателей Португалии. По данным источника, футболиста уже уведомили, что по итогам голосования он стал обладателем награды
Лена Мисько
при всей моей любви к Месси, считаю, что это не правильно но.... за него рада
Ruslan Zakirov
По итогам прошедшего сезона в моей личной тройке его не было. В моей: Холан, Левандовски, Жоржиньо. Последний мало того, что в своей позиции был сильнейшим в мире, так еще и два супертитула взял.
сергей озеров
значит в следующим сезоне "Золотой мяч" получит Криш Роналду. Соревнование продолжается...Нудно как-то уже...
Лена Мисько
когда это заслужено то не нудно но сейчас реально Левандовский более достоин
сергей озеров
Сегодня,этот выбор очень субъективен,а сам приз теряет свой высокий статус.Это как Оскар вне конкурса 80 летнему актеру -за большой вклад в киноискусство. Обидно другим игрокам,ведь возраст им уже не позволит получить награду,а еще травмы...Левандовский несколько лет колотит голы,делает результат для Баварии,Де Бренье(мой любимец и №1 на "мяч") постепенно снижает свой уровень,пережив несколько тяжелых травм.В свое время не заметили Гризмана,в 2018 Мбаппе был хорош и был достойным кандидатом. На мой взгляд,четырех мячей для Месси было вполне достаточно,как и Кришу.
Лена Мисько
⚡️ Наталья Кузьмина не допущена на выборы председателя технического комитета международной федерации гимнастики, сообщила РИА Новости Ирина Винер-Усманова. Независимая комиссия по этике Международной федерации гимнастики оставила в силе снятие кандидатуры россиянки с выборов. В турецкой Анталье с 5 по 7 ноября проходит конгресс FIG, на котором состоятся выборы в различные органы организации. Слушания по снятию кандидатуры Кузьминой прошли в пятницу. Она возглавляет техком организации с 2013 года. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе FIG, срок полномочий Кузьминой истекает в конце декабря.
Лена Мисько
Гус Тиль вызван в сборную Нидерландов на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022 https://www.championat.com/football/news-4504717-gus-til-vyzvan-v-sbornuyu-niderlandov-na-noyabrskie-matchi-otbora-chm-2022.html
сергей озеров
возвращаем в команду,вместо Хендрикса или Ларссона,если не заиграет.Лучше вместо обоих.
Лена Мисько
если у них не хватит денег его выкупить, а они говорят, что денег у них нет, то он вернется просто боюсь, что играет он только у себя и только при "своём" тренере
Максим Комаров
Резюмирую: Дзюбу в 34 года половина России называет «Артём Сергеевич», а Закирова отчество вообще никого не интересует)))))
Лена Мисько
ну да... в четыре ночи какую только хню не напишешь

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