Ничьи «Спартака» и «Локо» в Лиге Европы, 740-й гол Овечкина, допинг Ничушкина, Джордан – самый высокооплачиваемый спортсмен в истории и другие новости утра

☀️ Доброе утро, дорогие друзья! На дворе пятничное утро, которое нужно начать с нашего дайджеста. Приступим! «Спартак» и «Локо» остались на последних местах в группах ЛЕ, Овечкин первым в сезоне забил 10-й гол 1.
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