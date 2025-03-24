Суд начал рассмотрение ходатайства Михаила Ефремова об УДО

Актер участвует в заседании по видеосвязи В Алексеевском суде Белгородской области началось заседание по вопросу об условно-досрочном освобождении актера Михаила Ефремова, отбывающего наказание за ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
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