Иордания: По сообщениям СМИ, Иран выпустил баллистические ракеты по авиабазе Король Хусейн (OMF/OJMF) в провинции Мафрак и авиабазе Муваффак Салти (OJMS) в Азраке, провинция Зарка, рано утром по местному времени.