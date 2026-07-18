Иордания: По сообщениям СМИ, Иран выпустил баллистические ракеты по авиабазе Король Хусейн (OMF/OJMF) в провинции Мафрак и авиабазе Муваффак Салти (OJMS) в Азраке, провинция Зарка, рано утром по местному времени.
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