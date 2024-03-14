Какая поза для сна самая правильная?

Недавно исследователи опубликовали шокирующие цифры: 53% россиян недовольны качеством и количеством своего сна; Каждый третий житель страны мучается бессонницей; 22% так много работают, что минуты ночного отдыха для них на вес золота; Каждый второй вынужден просто лежать в кровати какое-то время, ….
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