МЧС России проводит рейды по контролю за безопасностью на воде

С наступлением тепла люди стремятся провести как можно больше времени у воды. Для обеспечения безопасности населения инспекторский состав Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России регулярно проверяет места несанкционированного купания вдоль береговой линии водоемов и патрулирует акватории.