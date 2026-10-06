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Царьград

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Блогер Просто Даня испугался присутствовать на родах жены

Блогер Просто Даня испугался присутствовать на родах жены

31-летний блогер Просто Даня признался, что боится присутствовать на родах своей жены Аиды Belies. Поделившись своими переживаниями в Instagram, он упомянул, как однажды не смог выдержать её боли в кабинете стоматолога.

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