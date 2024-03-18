Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Сенсационный учебник 1768 г. для русского дворянства, где даны удивительные пояснения о том кем являлись скифы и славяне и какие войны вели

Сенсационный учебник 1768 г. для русского дворянства, где даны удивительные пояснения о том кем являлись скифы и славяне и какие войны вели

 Славянка   Первые правители древнейшей России - Отин (Один?), Боо и Гервит, завоевание Швеции, войны со Скандинавией и Римской Империей.

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