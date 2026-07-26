Грузоперевозки ...
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Грузоперевозки ...

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Что делать при аварии и поломке грузовика в международном рейсе: алгоритм действий

Что делать при аварии и поломке грузовика в международном рейсе: алгоритм действий

В 2026 году международные автомобильные перевозки за пределами России сопровождаются повышенными рисками: дорожно-транспортные происшествия, технические неисправности, задержки на дорогах и различия в законодательстве разных стран могут привести к серьёзным финансовым потерям и срыву сроков доставки.

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