Что делать при аварии и поломке грузовика в международном рейсе: алгоритм действий

В 2026 году международные автомобильные перевозки за пределами России сопровождаются повышенными рисками: дорожно-транспортные происшествия, технические неисправности, задержки на дорогах и различия в законодательстве разных стран могут привести к серьёзным финансовым потерям и срыву сроков доставки.
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