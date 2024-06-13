Дело о крупнейшей в современной истории РФ взятке поступило в суд

Известия/Дмитрий Коротаев В Балашихинский городской суд Московской области поступили материалы уголовного дела в отношении двух сотрудников Следственного комитета, которые обвиняются в получении крупнейшей в современной истории России взятке.
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