ЦСКА победил впервые за 4 матча. У армейцев два гола на этом отрезке – сегодня «Крыльям» забили защитники Дивеев и Круговой

Сегодня команда Марко Николича обыграла «Крылья Советов» (2:1) в 15-м туре Мир РПЛ. До этого были 2 нулевых ничьих: с «Факелом» в РПЛ и с «Рубином» в Кубке России, а также поражение от «Спартака» (0:2) в прошлом туре Премьер-лиги.