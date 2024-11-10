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ЦСКА победил впервые за 4 матча. У армейцев два гола на этом отрезке – сегодня «Крыльям» забили защитники Дивеев и Круговой

Сегодня команда Марко Николича обыграла «Крылья Советов» (2:1) в 15-м туре Мир РПЛ. До этого были 2 нулевых ничьих: с «Факелом» в РПЛ и с «Рубином» в Кубке России, а также поражение от «Спартака» (0:2) в прошлом туре Премьер-лиги.

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