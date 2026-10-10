Hurricane Isaias Slams Gulf Coast, Knocks Out Power To 830,000 As Major Refineries Are Spared Hurricane Isaias knocked out power to about 830,000 homes and businesses across Florida, Alabama, and Georgia and disrupted oil and natural gas operations in the Gulf of America, but the good news: it narrowly missed major refineries.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым