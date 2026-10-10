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Zero Hedge

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Hurricane Isaias Slams Gulf Coast, Knocks Out Power To 830,000 As Major Refineries Are Spared

Hurricane Isaias Slams Gulf Coast, Knocks Out Power To 830,000 As Major Refineries Are Spared

Hurricane Isaias Slams Gulf Coast, Knocks Out Power To 830,000 As Major Refineries Are Spared Hurricane Isaias knocked out power to about 830,000 homes and businesses across Florida, Alabama, and Georgia and disrupted oil and natural gas operations in the Gulf of America, but the good news: it narrowly missed major refineries.

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