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Крым Оперативный

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Крым Оперативный

Крым Оперативный

Сегодня отмечается День воссоединения новых регионов с Россией «Рад поздравить наших братьев с Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией! Исторический договор был подписан 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

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