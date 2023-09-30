Крым Оперативный

Сегодня отмечается День воссоединения новых регионов с Россией «Рад поздравить наших братьев с Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией! Исторический договор был подписан 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.