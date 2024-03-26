Россия знает, кто совершил теракт в "Крокусе", но ее интересует, кто заказчик -- президент В. Путин

Москва, 25 марта /Синьхуа/ -- Россия знает исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле", но ее интересует, кто его заказал, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на совещании по мерам, принимаемым после теракта в подмосковном концертном зале.
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