Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Е Ва
    "вот этим порождением пугачевской тусовки"!!! ну и филя насмешил: попал случайно, а оделся как...ну так оделся случай...Веером пошли изви...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
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  • Борис Выдрин
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На Западе снова гадают, чего хочет Путин

На Западе снова гадают, чего хочет Путин

  Бывшие наши партнеры опять принялись играть в свою любимую угадайку. "Чего хочет Путин?" — задаются вопросом авторы влиятельных СМИ.

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