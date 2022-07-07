Страна и люди

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Обстрелы Курской, Белгородской, Воронежской областей. Чем на это ответить ВСУ?

Обстрелы Курской, Белгородской, Воронежской областей. Чем на это ответить ВСУ?

Пора ли наносить удары по центрам принятия решений в Киеве? Юрий Енцов Фото: Валентин Спринчак/ТАСС Украинская армия снова произвела обстрел из артиллерии населённых пунктов Глушковского района Курской области: деревни Марково и посёлка Тёткино.

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