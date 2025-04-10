Сибирь, ЦФО и Поволжье лидируют в поддержке инновационных стартапов

Александр Смекалин объявил о лидерстве Сибири, ЦФО и Поволжья в продвижении стартапов. Региональные специалисты, обученные совместно с "Синдикатом", будут анализировать проекты и формировать центры компетенций, что ускорит развитие технологического предпринимательства на местах.