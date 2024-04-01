Экс-форвард 2Drots Щербак присоединился к Fight Nights

Ранее форвард выступал за 2Drots. Он участвовал в победном товарищеском матче против ЦСКА (2:1). Перед стыковыми матчами четвертого сезона Winline Медиалиги «Уралец» хотел заявить Артема, но 2D запросили компенсацию.
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