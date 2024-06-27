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Потеря городов, кладбища, жизнь при свечах. Украинские эксперты о том, к чему готовят украинцев

Потеря городов, кладбища, жизнь при свечах. Украинские эксперты о том, к чему готовят украинцев

© РИА Новости . СтрингерСегодня 1,6K прочитали На Украине обсуждают скандал с кумом главы ОП Андрея Ермака нардепом Николаем Тищенко, отправленным под круглосуточный домашний арест, и думают о состоянии элит — а это состояние внушает крайние опасения.

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