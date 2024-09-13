ФСБ: директорат в МИД Британии стал спецслужбой для нанесения поражения России

ФСБ обвинила в шпионаже шестерых дипломатов британского посольства в Москве. Они выдали себя подозрительным поведением: ездили в соседние города, чтобы посидеть на лавочке, часто меняли общественный транспорт и бегали в дождь "через всю Москву и лесопарки".
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