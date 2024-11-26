Захарова заявила об "удивительной цикличности" американского правосудия

Американская судебная система проявляет "поразительную цикличность", демонстрируя свою необъективность раз в четыре года, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
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