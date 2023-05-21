В июне в районе Авиагородка откроют две отремонтированные дороги

Сейчас на двух участках идёт масштабные работы, дорожники работают круглосуточно.В районе Авиагородка Краснодара часть дорог ещё недавно напоминали полосу препятствий для внедорожников, как охарактеризовал их состояние мэр Краснодара Евгений Наумов.