Виктория Боня забрала дочь у бывшего мужа

В последнее время Виктория Боня сообщала про свои юридические затруднения. В результате нарушения правил пребывания в Монако она столкнулась с проблемой возвращения в княжество, где уже долгое время проживала со своей дочерью.
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