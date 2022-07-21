Задыхались и паниковали: застрявшие на колесе волгоградцы поделились впечатлениями

Волгоградка Анастасия Картушина приехала в парк со своими детьми и племянницей из Ростова-на-Дону. Семья хотела насладиться красивыми видами вечернего города, но никак не ожидала, что любоваться придется несколько часов почти на самой высоте.
Волгоградка Анастасия Картушина приехала в парк со своими детьми и племянницей из Ростова-на-Дону. Семья хотела насладиться красивыми видами вечернего города, но никак не ожидала, что любоваться придется несколько часов почти на самой высоте.
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