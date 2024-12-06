Ле Пен может поддержать вотум недоверия следующему премьер-министру Франции

Лидер фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен предупредила, что может вновь проголосовать за вотум недоверия следующему премьер-министру Франции, если не будут учитывать мнение политической организации и предложат неприемлемый для ее партии бюджет.