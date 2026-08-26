В Колорадо военный вертолет США совершил жесткую посадку

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Военный вертолет Black Hawk совершил во вторник жесткую посадку в округе Гилпин, сообщило местное управление шерифа в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской).
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