🇦🇺🇨🇳 Зачем китайцы проводят учения возле Австралии? ВМС КНР продолжают расширять географию своего присутствия.
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🇦🇺🇨🇳 Зачем китайцы проводят учения возле Австралии? ВМС КНР продолжают расширять географию своего присутствия.
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