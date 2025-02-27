Башенный кран может рухнуть на площадке последнего в городе долгостроя

Режим повышенной готовности ввели из-за возможного падения 30-летнего башенного крана. В Новосибирске на строительной площадке по улице Дуси Ковальчук, 378а, где возводят 26-этажный дом, может рухнуть строительный кран.
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