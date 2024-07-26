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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Более глубокие настройки 3D-аудио, ограничение Remote Play и адаптивная зарядка: Н...

Более глубокие настройки 3D-аудио, ограничение Remote Play и адаптивная зарядка: Н...

Более глубокие настройки 3D-аудио, ограничение Remote Play и адаптивная зарядка: Началось тестирование свежей прошивки PS5Пожалуй, главной фишкой новой прошивки станет введение персонализированных профилей 3D-аудио, которые позволят геймерам “лучше слышать положение персонажей и объектов в игровом мире”, используя наушники.

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