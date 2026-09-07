Девушка-медик пострадала при нападении возле церкви в Марьине

Девушка-медик, пострадавшая при нападении мужчины с лопатой возле церкви на Белореченской улице в Москве, находится в больнице в тяжелом состоянии.
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