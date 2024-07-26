Обновленный городской сервис поможет жителям Бегового получить нотариальные услуги

2024 На портале mos.ru обновили сервис «Запись к нотариусу». Как сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы, для удобства все нотариальные действия разделили на категории, а также теперь горожане самостоятельно могут перенести дату и время визита к нотариусу.