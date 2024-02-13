Бананы в Россию поставляла компания, связанная со спецслужбами США

Как удалось узнать aif.ru, прежние владельцы фруктовой фирмы Chiquita Brands International, с 1991 года занимавшей часть рынка РФ по продаже бананов из Эквадора, в прошлом целых 38 лет выплачивали «премии» как директору ЦРУ Аллену Даллесу, так и его брату, госсекретарю США Джону Даллесу.