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Аргументы и Факты

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Бананы в Россию поставляла компания, связанная со спецслужбами США

Бананы в Россию поставляла компания, связанная со спецслужбами США

Как удалось узнать aif.ru, прежние владельцы фруктовой фирмы Chiquita Brands International, с 1991 года занимавшей часть рынка РФ по продаже бананов из Эквадора, в прошлом целых 38 лет выплачивали «премии» как директору ЦРУ Аллену Даллесу, так и его брату, госсекретарю США Джону Даллесу.

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