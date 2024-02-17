Запреты и традиции дня святого Николая Студийского и Николая Студенита 17 февраля Алёна ЮрьеваКаждый год 17 февраля многие христиане по всему миру отмечают праздник, посвященный святому Николаю Студийскому, известному также как Николай-Студенит.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии