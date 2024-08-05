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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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34-летний экс-хавбек «Фиорентины» Бонавентура перешел в саудовский «Аль-Шабаб». Контракт – по схеме «1+1», зарплата – 4 млн евро в год

34-летний экс-хавбек «Фиорентины» Бонавентура перешел в саудовский «Аль-Шабаб». Контракт – по схеме «1+1», зарплата – 4 млн евро в год

34-летний итальянец подписал с клубом из Саудовской Аравии контракт до июня 2025 года с опцией продления еще на сезон, сообщает журналист Николо Скира.

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