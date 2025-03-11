В очередном шахматном ходе с Microsoft OpenAI вкладывает 12 млрд долларов в CoreWeave

В шахматном порядке OpenAI подписала пятилетнее соглашение стоимостью 11,9 миллиарда долларов с поставщиком облачных услуг CoreWeave, работающим на GPU, сообщает Reuters со ссылкой на людей, близких к сделке.
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