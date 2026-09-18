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The Eurasia Daily news agency

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The star's brother, who lives in Kiev, " The meeting place cannot be changed" reacted to her death

The star's brother, who lives in Kiev, " The meeting place cannot be changed" reacted to her death

Ukrainian TV presenter and racing driver Alexei Mochanov dedicated a post to theater and film actress, Honored Artist of the RSFSR Natalia Danilova, whose death became known on September 16.

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