The star's brother, who lives in Kiev, " The meeting place cannot be changed" reacted to her death

Ukrainian TV presenter and racing driver Alexei Mochanov dedicated a post to theater and film actress, Honored Artist of the RSFSR Natalia Danilova, whose death became known on September 16.
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