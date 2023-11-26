Агроэлектрическая энергетика набирает обороты по всему миру

Использование пахотных площадей или земель пастбищ для двойной цели по выработке энергии и сельскохозяйственного производства может способствовать более устойчивым практикам энергоперехода, гарантируя, что земля не будет потрачена впустую.
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